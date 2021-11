Nelson Tapia se candidateó para ser entrenador de Universidad de Chile

Nelson Tapia, exarquero de la selección chilena y de Universidad Católica, no descartó la chance de dirigir a Universidad de Chile en el futuro.

El actual técnico de Libertad de Loja de Ecuador hizo esta confesión en un Instagram Live de Juegaenlinea.com dialogando con Johnny Herrera, exportero de la “U” y hoy comentarista deportivo.

Johnny Herrera dijo que le gustaría dirigir a los azules, afirmando que “no estoy para medias tintas, no voy a ser el ayudante de o quizás el preparador de arquero, no. Si se llega a dar la opción tiene que ser por todo”.

Y Nelson Tapia replicó que “yo te voy a dejar andando a la “U”, tranquilo”.

“¿Qué, querís dirigir la “U”…”, señaló sorprendido Johnny Herrera, considerando que Nelson Tapia se identificó con Universidad Católica, donde jugó de 1993 a 2000.

“Tú estudia y yo te la voy a dejar (a Universidad de Chile) andando”.

Nelson Tapia dice que “se está preparando”

Johnny Herrera añadió que “me tinca, ya has tenido resultados… ¿Cómo te proyectas, seguir en Ecuador, volver a Chile?”.

“Acá está todo muy manejado por representantes, hay como una mafia… Lamentablemente en nuestro fútbol hoy por hoy casi que manejan todo los representantes”.

“Si no tienes el representante adecuado va a ser muy difícil llegar a dirigir un equipo de los más importantes del país….”, cerró Johnny Herrera.

Y Nelson Tapia precisó que respondió que “hace mucho tiempo que suceden ese tipo de cosas, pero me parece que hay entrenadores y entrenadores”.

“Están aquellos que queremos cambiar ese tipo de cosas… Me estoy preparando para cuando me digan. Se me dio la posibilidad en Ecuador y me parece que lo he hecho bien”.

“He aprovechado las oportunidades y voy a seguir en el aprendizaje, pero sí estoy preparado para todo”, concluyó el mundialista en Francia 1998.

Nelson Tapia, de 55 años, comenzó a trabajar como entrenador en los niveles escolar y universitario. Luego fue dirigente deportivo en Unión Temuco y Colchagua.

Luego se fue a Ecuador para ser preparador de arqueros en Barcelona de Guayaquil, al que en 2019 dirigió de forma interina en el último partido del torneo mayor de ese año.​

En 2020, Nelson Tapia fue el DT de Guayaquil Sport, al que subió a la Serie B. Salió de ahí este año por la irregular campaña del equipo y partió al Libertad de Loja, con el que hace poco fue campeón y ascendió a la Serie B de Ecuador para la temporada 2022.