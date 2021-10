Mohamed Salah y cómo reaccionó cuando le mostraron su estatua de cera en famoso museo de Londres

Mohamed Salah, el atacante egipcio del Liverpool, fue la gran figura en la goleada por 5-0 de su equipo como visitaante el Manchester United por la Premier League.

Por la novena fecha del torneo de la primera división de Inglaterra, este domingo 24 de octubre el equipo que entrena el alemán Jürgen Klopp dio cuenta con facilidad de sus archirrivales, en el partido más importante en tierras británicas.

Y Mohamed Salah anotó tres de los cinco tantos del Liverpool ante los dirigidos del noruego Ole Gunnar Solskjaer, por lo que se llevó la pelota a su casa.

Una gran alegría para el egipcio de 29 años, quien está cumpliendo una gran temporada y hace poco fue objeto de un reconocimiento que lo dejó helado.

Sí, pues a Mohamed Salah le hicieron una estatua de cera en el famoso Museo Madame Tussauds de Londres, que funciona desde 1835.

Y quedó quedando totalmente sorprendido al conocerla por la gran similitud.

Después de que la semana pasada el Liverpool venciera por 3-2 al Atlético de Madrid en España por la Champions League (con dos goles de Mohamed Salah) y antes del clásico con el Manchester United, el jugador egipcio fue al Museo Madame Tussauds y su reacción fue de incredulidad.

“Se ve exactamente como yo, es como si me estuviera mirando en el espejo. ¿Tiene abdominales o no?”.

“No podía creerlo cuando me paré a mi lado… Es como mirar mi propio reflejo en un espejo. No puedo esperar a ver lo que piensan los fanáticos”.

“Ha sido una experiencia increíble trabajar con los artistas del Museo Madame Tussauds para crear mi primera figura de cera”, dijo el sorprendido Mohamed Salah.

Y Tim Waters, gerente general del Museo Madame Tussauds, se refirió a la distinción que le rindieron al futbolista los”Reds”.

“Mohamed Salah es uno de los grandes del fútbol, posiblemente el mejor del mundo en este momento, y es merecedor de una figura de Madame Tussauds”.

Hold on a Mo!?

Are we seeing double 👀 pic.twitter.com/0EiEyw03j0

— Madame Tussauds London (@MadameTussauds) October 21, 2021