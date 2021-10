“A lo Messi”: Mohamed Salah deslumbra con un golazo en la goleada del Liverpool al Watford

El delantero egipcio Mohamed Salah deslumbró al “planeta fútbol” en el arranque de la fecha 8 de la Premier League, donde el Liverpool goleó 5-0 al Watford.

En Vicarage Road, los “Reds” aplastaron al elenco en que milita el defensor nacional Francisco Sierralta, quien se encuentra lesionado y no fue parte de la citación.

Los dirigidos de Jürgen Klopp se impusieron desde el minuto 9 de juego, con tanto del senegalés Sadio Mané a pase de Mohamed Salah. Posteriormente vino un doblete del brasileño Roberto Firmino que le entregó tranquilidad al Liverpool.

Tanto así que, al minuto 54 de juego, Mohamed Salah armó una jugada “a lo Messi”, como la describieron en redes sociales: enganchó y encaró en plena área a toda la defensa del Watford para definir con sutileza y así estructurar el 4-0 parcial.

En los descuentos del partido, Roberto Firmino selló su triplete y el 5-0 para el cuadro que es líder de la Premier League. Más allá de la gran producción ofensiva del brasileño, la jugada del egipcio deslumbró a especialistas como el ex atacante inglés Gary Lineker.

My, my. Mo has morphed into Messi.

— Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) October 16, 2021