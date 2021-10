Klopp estalló tras ser consultado por presunta polémica con Simeone: “No eres una buena persona”

Jürgen Klopp terminó molesto en zona mixta tras la importante victoria de su equipo, Liverpool, por 3-2 ante el Atlético de Madrid en un partidazo disputado este martes por Champions League.

El entrenador de los “Reds” fue consultado por un presunta polémica que se armó al finalizar encuentro, en donde el alemán quiso darle la mano al DT de los “Colchoneros”, Diego Simeone, sin embargo el argentino evitó este momento y salió corriendo directo a los camarines.

“Vamos, se nota que estás tratando de meter tus pequeñas preguntas aquí. No estaba para nada molesto. Mira, si quieres hacer una historia de eso me lo imagino”, respondió el extécnico del Borussia Dortmund.

Luego, Jürgen Klopp comentó que “quise darle la mano a Simeone y él no. Estaba en su momento. Puedo entender que estaba corriendo hacia adentro. Él es emocional y yo también”.

Finalmente, el entrenador de Liverpool expresó todo su enfado en contra del periodista. “Tú no eres una buena persona porque estás tratando de hacer una historia de eso. Dijiste que estaba molesto ¿Cuándo estuvo molesto? Ahora estoy molesto por tus preguntas”, concluyó.

Por su parte, Diego Simeone también se refirió a la situación y explicó por qué evitó despedirse de Klopp tras el cotejo. “Normalmente no saludo al entrenador después del partido porque no me gusta. Siempre hay un entrenador que está disconforme con lo que está pasando. Cuando vea otra vez a Klopp lo saludo sin problema”, agregó el estratega argentino.