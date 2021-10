Queens Park Rangers le tocó la oreja a Ben Brereton: Compartieron una jugada donde el ariete fue burlado por un rival

El pasado martes por la noche, Queens Park Rangers recibió al Blackburn Rovers de Ben Brereton por una nueva jornada de la Football League Championship, segunda división del fútbol inglés.

Tras un disputado encuentro, el cuadro local venció por la cuenta mínima al equipo del delantero chileno, y tras la victoria, en el QPR se agrandaron para festejar, burlándose de Ben Brereton.

Pasa que la cuenta oficial del Queens Park Rangers en Twitter, compartieron una imagen donde uno de sus jugadores burla la marca de Brereton de gran forma. A las imágenes, el cuadro inglés les agregó un emoji de la bandera chilena y una manito despidiéndose.

Como era de esperar, la publicación no pasó desapercibida por parte de los hinchas, quienes las emprendieron contra el exequipo de Mauricio Isla para apoyar a Ben Brereton.

What is QPR? Is it Food? 🤏🤏🤫 pic.twitter.com/bcJSHwtshl

How does it feel to go from Alexis Sanchez up front to a second division Englishman?

— David Beckham's Left Foot (@BeckhamFoot) October 20, 2021