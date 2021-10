Ben Brereton recibió emotivos elogios desde el club donde se formó: “Emocionado de ver la siguiente etapa de su viaje”

Tras defender a La Roja en la triple fecha de Clasificatorias al Mundial 2022, Ben Brereton ya está en Inglaterra junto al Blackburn Rovers. Una vez más, el delantero dejó más que buenas sensaciones con la Selección chilena, por lo que se llenó de elogios, incluso, lo recordaron en el club donde se formó.

Desde el Notthingham Forest reaccionaron por el gran momento que vive el chileno. Gary Brazil, director de Desarrollo Profesional en la academia de formación del elenco inglés, publicó emotivas palabras de elogios para el atacante nacional.

“Muy contento de ver a Ben Brereton convirtiéndose en el jugador de élite en el que siempre creímos que se convertiría”, escribió Gary Brazil en su cuenta oficial de Twitter.

Además, el director formativo del Notthingham Forest se refirió al gol que le anotó “Big Ben” a Venezuela. “Cuando estira la jugada se le ve con un muy buen aspecto de delantero”, comentó.

“Emocionado de ver la siguiente etapa de su viaje. Siempre estaremos muy orgullosos de él”, concluyó Brazil sobre el atacante de La Roja.

Cabe destacar que Ben Brereton formó parte de las juveniles del Notthingham Forest y fue precisamente en ese club en donde debutó profesionalmente por la Championship de Inglaterra para la temporada 2016-2017.

So pleased to see @benbreo becoming the elite player we always believed he would become. When he stretches the play he looks a very good striker. Excited to watch the next stage of his journey. We will always be very proud of him ❤️ https://t.co/gDuFHDqQCM

— Gary Brazil (@GazBraz) October 15, 2021