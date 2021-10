Martín Liberman y La Roja: “Ben Brereton está muy lejos aún de ser alguien destacado”

Poco más de tres semanas restan para que la Selección Chilena de Fútbol tenga que enfrentar una nueva fecha doble de las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022, partidos donde Ben Brereton sería titular en La Roja, situación analizada por Martín Liberman.

El controvertido periodista deportivo conversó con En Cancha, y analizó la actual situación de la Selección Chilena de Fútbol y de cómo Ben Brereton ha influido en el juego de La Roja “a pesar de algunas apariciones, siguen sosteniendo el peso los campeones de las Copas Américas”, partió diciendo.

“Y es gente que, más allá de seguir vigente, comienza a estar grande. Salvo a Pulgar y Maripán, no veo un nivel acorde para repetir la camada que se está yendo. El resto de los jugadores no los veo a la altura“, complementó el profesional trasandino.

Sobre Ben Brereton, sostuvo que “si no están Alexis ni Vargas, no veo a Meneses con un nivel similar al de ellos. Brereton está muy lejos aún de ser alguien destacado, me parece que la gente compró más su historia”, aseveró.

“Es cierto que está cumpliendo, haciendo goles y demostró personalidad para adaptarse sin saber siquiera el idioma. Pero lo veo un poco limitado, tiene muchas cosas por pulir y mejorar”, complementó Martín Liberman.

La Roja y las opciones de ir a Qatar 2022

Sobre el camino hacia el próximo Mundial, Martín Liberman dijo que “me parece que sigue siendo una selección competitiva. Fíjate que, sacando a Argentina y Brasil, el resto está muy parejo. Ecuador siempre estuvo dentro de la zona de clasificación, pero ahora tuvo algunos traspiés. Los dos últimos resultados lo tienen en carrera, creo que puede clasificarse a Qatar”, sostuvo.

Indicó además que gran parte del éxito de La Roja, se debe a Marcelo Bielsa “su gran mérito fue que les enseñó a creer que podía ganar. Para mí, el futbolista chileno hasta su llegada no creía en eso. Y hoy también la gente cree”, dijo.

“Como suele ocurrir con Bielsa, terminaron siendo otros los que ganaron (Sampaoli y Pizzi), pero creo que si el ‘Loco’ no hubiera generado eso, los títulos no se habrían conseguido. La generación de Zamorano, Salas y tantos otros era muy buena, pero algo les pasaba que no podían coronar”, agregó y cerró el periodista argentino.