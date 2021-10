DT de Blackburn Rovers se ilusiona con el momento que vive Ben Brereton: “Es un niño brillante”

Ben Brereton cerró de gran manera la pasada triple fecha de Clasificatorias con La Roja, en donde fue titular los tres partidos y anotó dos goles importantes para sellar los triunfos que consiguió Chile ante Paraguay y Venezuela. El gran momento que vive el delantero llena de ilusión a su entrenador, Tony Mowbray.

Duranta la jornada de este lunes en conferencia de prensa, el DT del Blackburn Rovers se refirió a las buenas actuaciones que tuvo “Big Ben” con la Selección chilena. “Es un niño brillante y lo está haciendo increíblemente bien para su país”, señaló.

La importancia del atacante en La Roja significa que estará presente de manera fija en las próximas convocatorias de Martín Lasarte, por lo que tendrá que seguir viajando entre Inglaterra y Sudamérica. Pese a esto, Tony Mowbray aseguró que “hay una gran cantidad de logística involucrada en tener a Brereton Díaz disponible para entrenar y jugar”.

“Está manejando todo muy bien. No veo ningún problema con Ben, seguirá poniéndose la camiseta de Blackburn Rovers y dándolo todo”, complementó el entrenador.

En la próxima fecha de la Championship inglesa, Blackburn Rovers tendrá que visitar al Queens Park Rangers por la jornada 13. El duelo se disputará mañana martes desde las 15:45 horas de Chile.

🗣 TM on Brereton Diaz: “He’s a brilliant kid and he’s doing incredibly well for his country.”#Rovers 🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) October 18, 2021