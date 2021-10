Prensa italiana revela el listado de clubes que buscan a Alexis Sánchez en Europa y Sudamérica

En Italia sigue aumentando la incertidumbre entorno al futuro de Alexis Sánchez en el Inter de Milán, esto acompañado del opaco arranque de temporada que vive el tocopillano con el vigente campeón de la Serie A.

En este escenario, La Gazzetta dello Sport analizó las opciones que tiene el delantero nacional para cambiar de aires y mencionó que “los rumores de una posible despedida anticipada en enero activaron rápidamente los radares de muchos clubes de Europa, especialmente en España”.

Desde el diario italiano revelaron el listado de elencos españoles que están interesados en contar con el “Niño Maravilla”: Valencia, Sevilla, Rayo Vallecano y Real Betis de Manuel Pellegrini.

“Es cierto que a Bordalás (DT del Valencia) no le importaría completar su ataque con el chileno, mismo objetivo manifestado también por su colega Pellegrini, que ve al ‘Niño’ como el peón ideal para integrar un tridente con Fekir y Willian José. El Rayo Vallecano, en cambio, con gusto colocaría otro tiro al estilo de Falcao para componer una sugerente pareja sudamericana”, indicó el medio citado.

A estas escuadras también se suma el Olympique de Marsella de Francia, dirigido por Jorge Sampaoli, y apuntaron al anhelo que tienen los equipos de Sudamérica para adquirir al goleador de La Roja.

“El nombre de Sánchez también ha encendido la imaginación y los sueños de la afición de Colo Colo y River Plate, dos viejos amores del ‘Niño’, pero la opción sudamericana (a la que hay que sumar Flamengo y Palmeiras) parece difícil de hacer”, agregó La Gazzetta.

Por ahora, Alexis Sánchez solo piensa en la Selección chilena de cara a la triple fecha de Clasificatorias, en donde La Roja enfrenta a Perú en esta jornada.

