Kylian Mbappé reveló detalles de su frustrado fichaje al Real Madrid: “En julio pedí irme del PSG”

Después de meses, finalmente Kylian Mbappé reveló cómo ocurrió su frustrado fichaje al Real Madrid durante el pasado mercado de pases en Europa, en donde se especuló que tenía todo listo para dejar al PSG y llegar al elenco madrileño, traspaso que nunca sucedió.

“Pedí irme en julio, y desde ese momento no quise renovar, quería que el club me buscara un traspaso y que pudieran tener dinero para buscar un recambio de calidad”, confesó el delantero en un adelanto de la entrevista hecha por el medio RMC Sport.

El francés explicó que “la gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de extender mi contrato, que no quería hablar más con la dirigencia, y eso no es en absoluto cierto. No me corresponde a mí juzgar, mi posición estaba clara. Lo dije bastante temprano. Quería irme a finales de julio”.

Pese a sus deseos de irse del PSG para asumir un nuevo desafío en el Real Madrid, Kylian Mbappé dejó en claro que “siempre he sido feliz en este club los cuatro años que pasé aquí y lo sigo siendo. Se lo anuncié suficientemente temprano para que el club pudiera reaccionar”.

Sobre este punto, el atacante agregó que “quería que los dos saliéramos beneficiados y acabáramos de la mano para hacer un buen trato. Pero les respeté. Si no quieren que me vaya, me quedo, les comenté”.

Cabe destacar que el futbolista de 22 años finaliza su contrato con el PSG al final de la presente temporada (junio del 2022). Luego, quedará en calidad de jugador libre y podrá negociar sin obstáculos con el elenco que esté interesado en él, siendo Real Madrid quien ya tomó la delantera por ficharlo.