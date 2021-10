Exárbitro Claudio Puga responsabilizó al presidente de la ANFP, Pablo Milad, por crisis del cuerpo referil

El exárbitro chileno Claudio Puga criticó con dureza al presidente de la ANFP, Pablo Milad, a quien culpó de tomar malas decisiones respecto del referato local.

Claudio Puga, quien dejó la labor de juez de fútbol hace un año, señaló en una entrevista con el diario El Mercurio de este domingo 3 de octubre que “hubo y aún existe un conflicto entre los árbitros y la directiva sindical”.

“Y Pablo Milad tomó una decisión poco pensada, porque él soluciona el problema descabezando la comisión, pero con el tiempo se vio el resultado”.

Según Claudio Puga, quien integró la Comisión de Arbitraje durante el periodo de Enrique Osses, hay “un retroceso del arbitraje por esa decisión”.

“Estábamos desarrollando un proyecto, incluido el VAR, y se estaba dando un crecimiento que nunca se había visto”.

“Entonces llega Pablo Milad (el 3o de julio de 2020), después de una elección que sacó anticipadamente a Sebastián Moreno, quien debía terminar en 2022″.

“Y (Pablo Milad) toma la decisión de descabezar a los árbitros”, agregó Claudio Puga.

Claudio Puga y lo que viene con Javier Castrilli

El éxjuez precisó que lo obrado por el mandamás de la ANFP generó “desconfianza entre los árbitros, quienes lo que más necesitan para hacer su trabajo es confianza, tranquilidad y acompañamiento”.

“Para andar bien los árbitros no necesitan este clima de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, no saber quién está menejando esto… Necesitan transparencia”.

Sobre la reciente llegada del argentino Javier Castrilli a la Comisión de Arbitraje para reemplazar a Jorge Osorio, Claudio Puga señaló que “esto no pasa por la salida de un árbitro, sino que el arbitraje retome su nivel”.

“Los resultados del trabajo de (Javier) Castrilli a lo mejor se verán en el tiempo, en uno, dos o tres años”.

“Pero una mala intervención en el VAR tiene que ver con desarrollo y trabajo”.