Claudio Bravo explotó luego que periodista asegurara que está empujando para que a la Roja vaya Castellón y no Cortés

Martín Lasarte volvió a entregar una nómina de la Roja y nuevamente dejó fuera de los citados al golero de Colo Colo, Brayan Cortés, a pesar que tiene un mejor presente que Gabriel Castellón de Huachipato, quien si fue convocado a la triple fecha clasificatoria de octubre.

Debido a lo anterior, el periodista Fernando Agustín Tapia, sorprendió al indicar su teoría sobre por qué Cortés no estaría siendo llamado por “Machete” al equipo de todo, con Claudio Bravo como protagonista.

“En este caso, creo que Lasarte resolvió que el tercer arquero no es tan relevante y probablemente hay otras condicionantes que explican su decisión”, partió diciendo Tapia en Radio Pauta.

Tras ello, agregó: “Castellón está por el grupo, hay jugadores súper relevantes, entre ellos, Claudio Bravo, que podrían estar empujando esta convocatoria (…) Es una especulación mía, es una opinión, no me consta. Porque no he escuchado el argumento futbolístico del técnico para llamar a Castellón antes que a Bryan Cortés”.

Finalmente, Tapia cerró diciendo: “Es una de las críticas que se le puede hacer a Lasarte, creo que en estos tres partidos hay que ir con lo mejor, sin ninguna concesión. En este caso lamentablemente ha hecho una. Y el tercer arquero no da lo mismo, pues puede haber una emergencia y en eso no hay que confiarse”.

Sin embargo y lo que no esperaba el periodista, fue que Bravo respondiera, aunque lo hizo en una publicación de Dale Albo, sosteniendo que “ustedes también son de copiar y pegar. Muy mal la verdad“.