Javier Castrilli respaldó arbitraje de Roberto Tobar en el Superclásico: “Es el mejor de Sudamérica”

El Presidente de la Comisión de Árbitros de Chile, Javier Castrilli, respaldó el desempeño que tuvo el juez Roberto Tobar en el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por el Campeonato Nacional, que terminó con un claro triunfo para el Cacique por 3-1.

“Respecto al arbitraje, Roberto Tobar, hace más de un año y medio digo que es el mejor de Sudamérica, pero también es humano y se equivoca y en todo caso no influyó en el desarrollo del juego”, lanzó tajantemente Castrilli.

Tras ello, aseguró que quedó encantado con todo el ambiente durante el clásico mayor del balompié criollo.

“Es el Superclásico, es lo máximo, aquello que se vive y se palpita una semana antes y que se sigue comentando una semana después”, lanzó.

Finalmente, Castrilli cerró diciendo que “es aquello que concita el interés no sólo de los hinchas de Universidad de Chile y Colo Colo, reitero la felicidad de estar ahí presente y analizar las alternativas que se dieron, me pareció apasionante por donde se le mire más allá del resultado, me pareció todo fantástico”.