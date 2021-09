Bastián Yáñez y su llamado a La Roja: “Es una emoción muy linda que jamás se me va a olvidar”

La tranquilidad de Juan Pinto Durán terminó este lunes por la tarde, luego de que Martín Lasarte, entrenador de la Selección Chilena, informara la nómina de jugadores para la fecha triple de las Clasificatorias.

En ello, el delantero de Unión Española y gran novedad del llamado de Martín Lasarte, Bastián Yáñez, conversó con Los Tenores de ADN Deportes y confesó cómo recibió la convocatoria de “Machete”.

“Estaba tomando la siesta después de entrenar y comencé a recibir mensajes, llamados y me entero que había sido convocado a La Roja. Felicidad, orgullo, mis papas llorando y fue una emoción muy linda que jamás se me va a olvidar“, dijo el ariete.

En la conversación, Bastián Yáñez tuvo palabras para sus inicios en el fútbol “siempre me gustó jugar en el barrio, me gusta encarar, me gusta el duelo, asistir, hacer goles, soy un jugador que siempre deja todo en la cancha. En Renca jugaba en el Sol de América“, sostuvo.

Sobre su llegada a Unión Española, el ariete contó que “un día estaba en el colegio y mi papá me dice que me tenía una sorpresa y era que debía ir a probarme a la Unión Española, quedé y empecé a jugar“, sostuvo.

“Estoy feliz. Quiero tomarlo con calma, es una gran responsabilidad representar al país y quiero dejar el nombre de Unión Española alto. En algún momento lo veía muy difícil por lo jugadores de Europa, pero estoy muy feliz”, complementó Bastián Yáñez.

Al finalizar, comentó lo que será su reencuentro con Carlos Palacios, con quién no solo compartió en Santa Laura “es un amigo mío desde chico. Acá en Renca jugábamos juntos, después en Unión. Feliz porque sé que él está haciendo muy bien las cosas y quiero aprender de todos los jugadores con los que voy a compartir”, cerró.

Los partidos de Chile por las Clasificatorias

La primera semana de octubre para la Roja comenzará el jueves 7. Ahí, Chile se trasladará hasta Lima para enfrentar a Perú en el Estadio Nacional de la capital peruana. Tres días más tarde, la Roja recibirá a Paraguay, presumiblemente en Santiago.

Todo culminará cuatro días más tarde, cuando Chile se vea las caras ante Venezuela en estadio a definir, pese a que todo apunta a que nuevamente la Roja hará de local en el Estadio Monumental tanto ante los paraguayos, como frente a la “vinotinto”.

¿Cuándo y dónde ver a Chile en las Clasificatorias?

