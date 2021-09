Junior Fernandes reveló reacción de Alexis Sánchez por verlo en la U: “Él está muy feliz de que haya vuelto”

Durante la jornada de este viernes, Junior Fernandes fue presentado oficialmente como refuerzo de la U en el Centro Deportivo Azul y tocó el tema del Superclásico, la Selección chilena y el diálogo que tuvo con Alexis Sánchez al regresar a la Universidad de Chile.

Precisamente sobre esto último, Fernandes mencionó que conversa constantemente con el “Niño Maravilla” pero descartó influir en el goleador de La Roja para que vista la camiseta azul en su retorno a Chile.

“Él (Alexis Sánchez) está muy feliz de que yo haya vuelto, pero no soy quién para meterme en sus decisiones ni en lo que él quiere para su futuro”, señaló el exjugador del Başakşehir.

Con respecto a su estado físico, el atacante estudiantil aseguró que “estoy sin lesiones, me siento bien. Claro que hay un tiempo de adaptación, pero estoy 100% y puedo jugar si el entrenador lo decide”.

En cuanto a su aporte en la ofensiva de Universidad de Chile, el exseleccionado nacional afirmó que “siempre he jugado por izquierda o derecha. Mi posición es puntero. Muchas veces he jugador de “9”, pero me siento más cómodo por fuera”.

Estreno en el Superclásico

Junior Fernandes podría hacer su redebut en la U este fin de semana ante Colo Colo, sin embargo, se mantiene tranquilo a la espera de su oportunidad. “El tema del domingo lo tiene que decidir el entrenador. Yo estoy 100% para el partido, pero tampoco puedo pasar a llevar la decisión del entrenador. Si me toca sumar minutos, yo feliz”, agregó.

“El ambiente en el plantel es el de un clásico, todos queremos ganar el partido y estamos ilusionados con obtener los tres puntos ya que ha pasado bastante tiempo, pero estamos tranquilos, no estamos ansiosos por esa presión”, complementó.

Opción en la Selección chilena

“Cualquier jugador quiere ser seleccionado, como todo chileno. Ya veremos. Todo va a depender de cómo esté yo, cómo haga las cosas y lo que quiera el entrenador también”, concluyó Fernandes.