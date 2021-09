Gustavo Quinteros entregó la receta para que a Chile le vaya bien contra Ecuador en Quito

Gustavo Quinteros fue entrenador de la Selección de Ecuador en las Clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018.

Lo contrataron en enero de 2015 para laborar con el “Tri”, y partió de buena forma, al punto de que incluso vencieron como visitas a Argentina.

Pero el actual DT de Colo Colo, quien acaba de ganar la Copa Chile con los albos, no terminó esas clasificatorias y fue reemplazado por Jorge Celico.

Ahora, y a la luz de su experiencia en Ecuador, Gustavo Quinteros se refirió al partido entre los de la mitad del mundo y Chile por el camino al Mundial de Qatar 2022.

“El temor de jugar en Quito por la altura ya no existe, porque los jugadores ecuatorianos no viven en la altura. Ya no hay ventaja“, señaló Gustavo Quinteros a TNT Sports.

Gustavo Quinteros y su experiencia en Quito

Él justamente dirigía a Ecuador en el útimo partido clasificatorio de Chile en Quito, cuando la Roja de Juan Antonio Pizzi perdió 3-0.

“Es un tema de confianza, de motivación, de ir a jugar de igual a igual. Si lo haces mejor que el rival, le puedes ganar”, añadió Gustavo Quinteros.