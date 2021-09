Francisco “Gato” Silva y su adiós al fútbol profesional: “Luché hasta el final”

Por medio de un sentido mensaje en sus redes sociales, el mediocampista de Universidad Católica, Francisco Silva, anunció su retiro del fútbol profesional.

El “Gato” tuvo que lidiar con durísimas lesiones durante su carrera, situación que terminó siendo determinante para tomar la drástica decisión.

“No tengo muchas palabras que escribir, más que de agradecimiento. Agradecer a la institución, ya que gracias a ellos soy lo que soy, empecé aquí, me formé, y hoy agradecido de poder retirarme con esta camiseta. También gracias a mi equipo y a los hinchas”, comenzó diciendo Silva en su cuenta de Instagram.

Tras ello, el volante añadió que “me siento tranquilo con la decisión, ya que luché hasta el final, me operé 3 veces y me paré después de cada cirugía, pero hay veces que no se puede tapar el sol con un dedo“.

Finalmente, cerró diciendo: “Siempre pensé que yo dejaría el fútbol, y no él a mi, de todas formas me voy con la frente en alto y orgulloso de este camino recorrido, que jamás olvidaré!“.