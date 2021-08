José Luis Sierra en su regreso a Unión Española: “Lo hago con mucho cariño por lo que me une con el club”

Este viernes, Unión Española hizo oficial el regreso de José Luis Sierra, quien dejó el buzo de entrenador para asumir el cargo de director deportivo del cuadro hispano.

El extécnico de Palestino fue presentado en la cancha del estadio Santa Laura y luego entregó sus primeras palabras en este retorno al club donde es ídolo luego de seis años.

“Es una labor distinta a la que venía realizando, pero cuando me la pidió el propietario de Unión, me sentí con el compromiso producto de la relación que tengo con él, es algo que hago con mucho cariño por lo que me une con Unión Española”, explicó el “Coto” sobre las razones por las cuales asumió el cargo.

En cuanto a esta nueva etapa con el “Rojo”, Sierra mencionó que “me quedo con la sensación de un regreso más, como cuando volví siendo jugador, siempre el Santa Laura y la Unión Española serán mi casa, siento una alegría enorme”.

Sobre las funciones inmediatas que va a desempeñar en el cuadro de Independencia como director deportivo, sostuvo que la principal tarea es “encontrar los mejores refuerzos para el equipo, conversar con el entrenador para ver lo que necesita, dónde se le puede dar un plus y gestionar la parte administrativa para poder traer los mejores jugadores para este momento”.

Además, tras ser consultado sobre la continuidad de César Bravo, actual DT de Unión Española, José Luis Sierra entregó su apoyo de manera categórica al entrenador y agregó que “no estamos pensando en un cambio de técnico, para nada”.

Nuevo rol para el “Coto” en su carrera

El exvolante asumirá un nuevo desafío en el mundo del fútbol luego de una gran trayectoria como jugador donde defendió las camisetas de Unión Española, Colo Colo, Real Valladolid (España), Sao Paulo (Brasil) y Tigres (México).

Como director técnico, el “Coto” ha estado en la banca del propio conjunto hispano y del “Cacique”, además del Al-Ittihad (Arabia Saudita), Al-Ahli Dubai (Emiratos Árabes) y Palestino, su último equipo, en el cual dejo de dirigir luego de los malos resultados que arrastró en los últimos partidos del Campeonato Nacional 2021.

Ahora, de regreso en el Santa Laura, Sierra tendrá la misión de tomar las riendas del directorio deportivo del “Rojo” de cara al desarrollo de la segunda rueda del torneo local y el 2022.