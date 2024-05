“Pocas veces lo he hablado”: Iván Morales recuerda triste episodio de su vida y que detonó su salida de Colo Colo

Iván Morales, hoy en el Club Atlético Sarmiento de Argentina, repasó los últimos años de su carrera desde que se marchó de Colo Colo y recordó un triste episodio de su vida, el cual lo afectó cuando estaba en el “Cacique” durante la temporada 2021.

En diálogo con TNT Sports, el delantero nacional destacó la buena campaña que tuvo con los albos en 2021, donde salió campeón y marcó 11 goles en el Campeonato Nacional. “Ese año en Colo Colo, para mí, fue extraordinario. Ganamos la Copa Chile y salimos segundos en el torneo”, comenzó señalando.

Ese mismo año falleció la madre de Morales y esa sensible pérdida fue uno de los detonantes de su salida de Colo Colo. “Me fui como queriendo escapar de Chile. Pocas veces lo he hablado, pero lo de mi mamá me pegó muy fuerte. Falleció un martes y estaba jugando el sábado, y no paré. Quería irme de Chile, no la pasé bien”, reconoció.

Respecto a su paso por Cruz Azul de México, mencionó que “fue un año difícil por lo de mi mamá y cuando me fui, siento que la cabeza no estaba bien. Allá jugué bastante al principio, pero después tomé malas decisiones, fue un tema de estar más bien de arriba, de la cabeza”.

“México fue lindo, pero caí en muchas discusiones y ahora en Argentina estoy en una liga que me llamaba mucho la atención. Venir acá a Argentina me da más protagonismo, ganas de jugar, sentirme importante y ojalá en un momento volver a la selección chilena”, agregó el ariete de 24 años.

Sin embargo, su temporada en Club Atlético Sarmiento se ha visto empañada por la serie de lesiones que ha sufrido. “He tenido tres desgarros en diferentes zonas del isquiotibial derecho. Es rarísimo porque antes de venir a Argentina nunca había tenido lesiones musculares, solo la del ligamento anterior cruzado”, añadió.

Desde su llegada al fútbol argentino en enero pasado, Iván Morales lleva 9 partidos jugados, aún no ha marcado goles y tiene una asistencia.