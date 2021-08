Chile pierde a Brereton: Segunda División de Inglaterra confirmó que los clubes no cederán jugadores para partidos internacionales

En la mañana de este miércoles las selecciones sudamericanas recibieron otro mazazo de cara a las Clasificatorias. La EFL (Segunda División inglesa), confirmó que los clubes no cederán jugadores para que viajen a jugar por sus países.

“Los clubes de la EFL han tomado hoy la decisión colectiva de no liberar jugadores para partidos internacionales que se jugarán en países de la “lista roja” del gobierno del Reino Unido el próximo mes”, señaló la liga británica mediante un comunicado oficial

“Esta decisión respalda la posición adoptada por nuestros colegas de la Premier League, quienes también se ven significativamente afectados por esta situación”, agregó la segunda categoría del fútbol de Inglaterra.

En la EFL apuntan al “cambio de política de la FIFA según el cual los clubes ahora deben entregar jugadores a países que están en una lista roja gubernamental, donde anteriormente había una exención. Se habían llevado a cabo conversaciones entre el Gobierno, la FA y la FIFA en un esfuerzo por encontrar una solución, pero debido a las preocupaciones actuales de salud pública relacionadas con los viajeros que llegan de países de la lista roja, no se ha concedido ninguna exención”.

“Dado que sería necesario poner en cuarentena durante 10 días claros al regresar de un país de la lista roja, el impacto potencial en los jugadores es numeroso con consideraciones relacionadas con la salud y el bienestar junto con riesgos desconocidos relacionados con la transmisión de Covid-19″, explicaron desde la Segunda División inglesa.

“La EFL comparte la opinión de que liberar a los jugadores en estas circunstancias no es lo mejor para los intereses colectivos de las personas, los clubes o nuestra competencia nacional, y la EFL escribirá hoy a la FIFA para explicar la posición”, concluyeron.

De esta manera, la Roja no podrá contar con el delantero Ben Brereton, quien actúa en el Blackburn Rovers y era una de las principales cartas en la ofensiva de Chile para Martín Lasarte.

EFL clubs have today taken the collective decision not to release players for international matches that are to be played in countries on the UK Government’s ‘red list’ next month.#Rovers 🔵⚪️ https://t.co/wzfcUOiFqb

— Blackburn Rovers (@Rovers) August 25, 2021