Duro golpe para el continente: clubes de la Premier League decidieron no liberar a los jugadores para los duelos de Clasificatorias sudamericanas

Este martes, la Premier League publicó un comunicado oficial en la cual se da a conocer que los clubes de la Primera División de Inglaterra no dejarán que sus futbolistas viajen para jugar duelos internacionales por sus respectivos países, lo que afecta directamente a las selecciones para las Clasificatorias sudamericanas.

“Los clubes de la Premier League deciden por unanimidad no liberar jugadores para partidos internacionales en países de la lista roja el próximo mes”, confirmó la máxima categoría del fútbol inglés.

Junto esta se señala que “la decisión de los clubes, que cuenta con el firme apoyo de la Premier League, se aplicará a casi 60 jugadores de 19 clubes de la Premier League que viajarán a 26 países de la lista roja en la ventana internacional de septiembre”.

Las razones apuntan a que los jugadores que luego deben volver a Inglaterra tienen que cumplir con una cuarentena de diez días en un hotel y, pese a que las autoridades del fútbol inglés han pedido una excepción a la FIFA, no han tenido una respuesta positiva para cambiar este protocolo.

“Si fuera necesario ponerlos en cuarentena al regresar de los países de la lista roja, no solo se vería afectado significativamente el bienestar y la forma física de los jugadores, sino que tampoco estarían disponibles para prepararse y jugar en dos rondas de partidos de la Premier League, una jornada de competición de clubes de la UEFA y la tercera ronda de la Copa EFL”, agregaron en el comunicado.

De esta manera, las selecciones de Sudamérica perderán a varias figuras que juegan en el fútbol inglés. En el caso de Chile, no podrá contar con Francisco Sierralta (Watford).

En tanto, la situación de Ben Brereton aún está en duda, puesto que esta decisión contempla a los jugadores que actúan en la Premier League, mientras que en la Championship (Segunda División de Inglaterra y en donde juega el delantero) aún no han publicado un comunicado anunciando la misma determinación.

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month

