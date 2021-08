Presidente de Blanco y Negro invitó al estadio a los obreros que alentaron a Colo Colo desde un edificio en construcción

Este viernes, el presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, visitó la obra del edificio que se construye en calle Exequiel Fernández, justo detrás del Estadio Monumental: allí regaló camisetas y entradas al estadio a los obreros que apoyan a Colo Colo desde las alturas.

Los trabajadores se hicieron famosos durante la transmisión de ADN del partido entre el “Cacique” y Unión Española. En plena faena de construcción, y en medio de la lluvia, hicieron un alto para seguir el juego a distancia.

El proyecto inmobiliario Icalma, de 18 pisos, les permitió seguir en detalle la goleada alba, un contundente 4 a 0.

“Quisimos venir a saludar a los muchachos. El otro día en medio del partido por Copa Chile ante Unión se viralizó el hecho de que estaban más de 50 colocolinos alentando el equipo desde una construcción de un edificio”, destacó Valladares durante la visita.

Pero el encuentro no quedó ahí. El dirigente repartió entradas entre los obreros para ir al partido de los albos y Antofagasta este sábado a las 16:30 horas. “Hay muchachos que no habían ido nunca al Monumental, y hay otros que no habían visto nunca un partido de Colo Colo”, expresó el máximo directivo de B&N sobre los obreros que si bien vieron el partido “a la mala”, son hinchas que gozaron con la victoria de los albos.

Revisa aquí el video de la visita:

Gentileza Colo Colo TV