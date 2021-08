Arturo Vidal deberá pagar casi 12 millones de pesos por sus críticas al arbitraje en Copa América

Arturo Vidal fue sancionado por la Conmebol y deberá pagar una multa por sus declaraciones tras la eliminación sufrida con Chile en los cuartos de final de la Copa América.

Todo se originó en sus palabras tras perder ante Brasil, donde cuestionó la labor del juez argentino Patricio Loustau.

“En un partido como este necesitas un árbitro que use pantalones, que sea justo y que no quiera ser el payaso del partido. Si hay un árbitro que no te deja jugar, que detiene el juego todo el tiempo, y cree que es la estrella del espectáculo, entonces es muy difícil”, apuntó el “Rey Arturo” en esa ocasión.

El “payaso” no pasó inadvertido para la Conmebol, que sancionó a Arturo Vidal con una multa de 15 mil dólares, casi 12 millones de pesos.

Los motivos para la sanción a Arturo Vidal y otros líos en Copa América

Según el informe publicado por La Tercera, las razones del castigo por parte del ente sudamericano radican en “comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole” e “insultar de cualquier manera y por cualquier medio a la Conmebol”.

Arturo Vidal tiene siete días para apelar a la sanción, previo un depósito de 3 mil dólares. Además, deberá hacerse parte con 3.750 dólares como parte de los cuatro involucrados en haber ingresado un peluquero a la concentración.

Conmebol sancionó con otros 15 mil dólares a la ANFP por dicha situación y el volante, junto a otros tres jugadores, deberán hacerse cargo de la sanción.

En total, el jugador del Inter de Milán deberá pagar casi 15 millones de pesos por las faltas que cometió en Copa América.