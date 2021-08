Marcelo Bielsa y la Copa América que ganó Lionel Messi: “Perseveró, luchó, aguantó, esperó y triunfó”

Han pasado las semanas, pero al otro lado de la cordillera se sigue celebrando. Argentina se quedó con la Copa América 2021 ante Brasil en Río de Janeiro, logro que a lo lejos fue festejado por Marcelo Bielsa.

El entrenador del Leeds United, exDT de la Roja, conversó con el sitio DAZN y vía streaming comentó sobre la copa que ganó Lionel Messi: “sentí una alegría enorme por todos: por él, que perseveró, luchó, aguantó, esperó y triunfó, y eso es un mensaje contracultural”, partió indicando.

“Me dio alegría por él, me dio alegría por sus compañeros, que lo homenajearon, me dio alegría por el cuerpo técnico y me dio alegría por el pueblo argentino, que está tan necesitado de poder alegrarse por algo. Me sentí muy orgulloso, me sentí representado, me sentí parte y me alegré, genuinamente“, agregó.

Marcelo Bielsa tiene una relación más que cerca con la albiceleste. La dirigió entre 1998 y 2004, período donde quedó eliminado del Mundial de Corea-Japón 2002, perdió la final de la Copa América 2004, pero ese mismo año ganó el oro olímpico en Atenas.

Marcelo Bielsa y la pasión de los ingleses

En la misma conversación, el entrenador argentino tuvo palabras para cómo ha visto el fútbol inglés desde que arribo al Leeds United: “el público inglés no es el público en general. Fíjese qué fenómeno: más que enamorados del juego, están enamorados de la camiseta que aman”, indicó.

Ya cerrando la conversación, y fiel a su estilo, reflexionó sobre la globalización del fútbol: “¿Cómo vamos a estar contentos de que en Rosario, en mi ciudad, veamos a un chico con la camiseta del Ral Madrid o ir a África y ver a un chico con la camiseta del Bayern Múnich?“, esgrimió Marcelo Bielsa.

“El amor tiene que ser con lo propio, con lo del lugar, con lo que está al alcance de la mano. Hay 5 ó 10 equipos en el mundo, ¿Quién va a prestarle atención a lo propio?”, cerró el DT del cuadro inglés que debutará en la Premier League 2021/22 el sábado 14 de agosto como visitante de Manchester United.