Claudio Bravo en su nueva temporada con el Real Betis: “Si compites y no te pones metas y desafíos, no sirve de nada”

La temporada 2021-22 en Europa está a la vuelta de la esquina. Luego de Eurocopa 2020 que ganó Italia y la disputa de la Supercopa de Europa del próximo 11 de agosto (Chelsea vs Villarreal), las temporadas en las mayorías de las ligas del Viejo Continente comenzarán, como en España con Claudio Bravo en el Real Betis de protagonista.

El cuadro de Sevilla no solo tendrá que disputar La Liga y la Copa del Rey 2021-22, si no que además debe enfrentar la fase grupal de la UEFA Europa League, desafío que Claudio Bravo comentó.

“Venimos de una temporada en la que todos sabemos lo que nos costó conseguir el objetivo de entrar en Europa y ahora hay que remangarse de nuevo para dar lo mejor de todos y cada uno de nosotros para seguir mejorando y afrontar con ilusión esta temporada tan exigente”, dijo en conversación con Estadio Deportivo de España.

Argumentó sobre el nivel de exigencia que: “es lo bonito que tiene el fútbol. Si compites y no te pones metas y desafíos, no sirve de nada. Te tienes que exigir al máximo y no desaprovechar las oportunidades. Tenemos una ocasión maravillosa de competir en otros frentes”, indicó en la conversación.

“Eso es algo relacionado con lo mental. Vengo de competir a nivel de selección, me toca volver aquí con la exigencia de siempre, porque sé lo que es estar en el Betis y competir en La Liga española. La exigencia y los límites te los pones tú. Se ve en los vídeos cómo trabajamos y cómo resultan las cosas tan bien”, complementó.

Claudio Bravo y la competencia en el arco

En la presente temporada, el portero y capitán de la Roja no la tendrá fácil para ser titular en los béticos: “la mayor competencia es conmigo mismo. Si bajo la intensidad y la exigencia personal el oponente más potente seré yo mismo. Competencia he tenido siempre y eso es muy bueno para mejorar y seguir creciendo. Esta temporada vamos a necesitar no sólo de once, sino de todos los jugadores que estemos en el plantel”, aseveró el exFC Barcelona.

Además, Bravo tuvo palabras para el regreso de los hinchas al estadio del Betis: “es la pena que tuvimos la pasada campaña, haber hecho una tan buena temporada y no haber estado acompañados de la afición. El ambiente del estadio es magnífico, tanto cuando van las cosas bien como cuando no van tan bien”, dijo.

“Te animan y te levantan. Eso hace levantar al jugador y a los equipos. Esta temporada será distinta porque tendremos el hándicap del aficionado, y si ellos están con nosotros y nosotros con ellos será una unión perfecta”, cerró el portero.