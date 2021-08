La confesión de Eduardo Morante, ex Universidad de Chile: “Era un jugador bastante travieso y no me cuidaba mucho”

Eduardo Morante es, quizá, uno de los refuerzos más olvidables de Universidad de Chile en este siglo. El central ecuatoriano llegó por expresa petición de Jorge Sampaoli en 2012 a cambio de 2 millones de dólares, pero jugó poco y nada.

De la lesión de ligamento cruzado que sufrió con la U no pudo recuperarse nunca del todo y el hoy ex futbolista de 34 años entregó palabras que quizá explican su mal rendimiento.

En conversación con el programa “Fútbol Sin Cassette”, Eduardo Morante explicó por qué su carrera terminó antes de lo previsto.

“Tuve muchas lesiones seguidas, pero soy sincero también era un jugador bastante travieso, no me cuidaba mucho“, confesó quien llegar a ser seleccionado de Ecuador.

Eduardo Morante profundizó con otros conceptos. “Al futbolista se le presenta la noche, las mujeres, el alcohol y si no eres fuerte tu carrera va a ser corta“, expresó quien terminó su carrera en el Fuerza Amarilla de su país.

¿Qué pasó con Eduardo Morante?

