Brayan Véjar se despidió de Colo Colo dejándole un mensaje a Gustavo Quinteros

Toda historia tiene su final y la de Brayan Véjar con Colo Colo terminó este miércoles. En Macul, el formado en Huachipato retiró sus cosas, se despidió del cuadro albo y dejó un sentido mensaje en sus redes sociales.

El cinco veces campeón con el “popular” (dos Copa Chile, dos Supercopa de Chile y un Torneo Nacional) escribió en su cuenta de Instagram: “finaliza una etapa de mi carrera en Colo Colo. Quizás no de la mejor forma o como me hubiese gustado, pero que me dejó grandes enseñanzas y amistades”, esscribió.

“Quizás algunos esperaban mucho más de mí como jugador, pero no duden que siempre intenté hacerlo de la mejor manera y con la mejor actitud, aunque me tocara jugar en un puesto en el que nunca había jugado o aunque no me sintiera del todo cómodo“, agregó el, ahora, exjugador de Colo Colo en clara alusión a Gustavo Quinteros que prácticamente no lo considero en la presente temporada.

Insistió en que: “me llevó grandes recuerdos que jamás olvidaré, como salir campeón y jugar el partido de la Permanencia, que sin duda ha sido el más importante de mi carrera y del club”, dijo.

Respecto a la relación con los hinchas, Véjar esgrimió que: “me despido del pueblo colocolino como uno más, de los millones que son parte de este hermoso club. Gracias a ellos, Colo Colo es lo que es y sigue en lo más alto“, finalizó Brayan Véjar.

Mira la publicación

Brayan Véjar fue presentado en Palestino

Durante la misma jornada y una vez consumado el término de relación con Colo Colo, a un par de kilómetros al poniente del Estadio Monumental, se confirmó el nuevo club del jugador.

“¡Un rayo vuelve a caer en La Cisterna! El carrilero Brayan Véjar es nuevo refuerzo de Palestino. El formado en Huachipato llega a nuestro club con la intención de volver a ser una de las figuras del equipo, como lo fue durante su primera etapa el 2019″, escribió la cuenta oficial de Palestino.