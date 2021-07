AUDIO | Igor Lichnovsky y su vida en el fútbol de Arabia Saudita: “Mi éxito quiero que esté de la puerta de mi hogar hacia adentro”

El defensa Igor Lichnovsky conversó con “Los Tenores” desde Marbella, donde se encuentra de pretemporada con el Al Shabab de Arabia Saudita, club con el que fue subcampeón y disputarán tres torneos, incluyendo la Champions League de Asia.

A sus 27 años, ya lleva 9 meses en el fútbol árabe tras una destacada campaña en el Cruz Azul de México. “El cambio fue drástico en cuanto a cultura, pero vi una oportunidad que tiene que ver mucho con mi vida. El idioma no fue impedimento. Nos ha ido bien y este año jugamos tres copas. El objetivo es ser campeón de la liga”, apuntó el central.

“He tenido un crecimiento súper progresivo. A medida que he cumplido años, he podido tener la madurez para mantener un puesto y ser más regular, saber convivir en el camarín y avanzar en la competencia. Cuando llegué a México pude estabilizar mi vida”, reconoció el jugador.

Objetivos deportivos amplios para Lichnovsky, pero que lo han llevado a tomar rumbos fuera de la cancha. Hoy por hoy desarrolla, junto a Ángelo Henríquez, su emprendimiento llamado Ovnix, una aplicación en la que buscan agrupar los descuentos de las pymes en Chile.

Todo a partir de un cambio de exigencias que, para el jugador nacional, van con administrar su tiempo de otra forma y en cultura totalmente diferente.

“Ellos tienen conversaciones de Dios como nosotros de fútbol. Mi paso tiene que ver con aprender, estudiar y el fútbol lo sigo jugando con pasión. Mis convicciones son que mi pasión es el fútbol y lo desarrollo al máximo nivel. Y en el momento aprovecho estar el mayor tiempo posible de la crianza de mis hijas y en México estás saliendo de casa cada tres días (…) “Mi éxito quiero que esté de la puerta de mi hogar hacia adentro”, aseguró el nacido en Peñaflor.

Antes de su paso al Medio Oriente, Lichnovsky hizo noticia tras expresar duras críticas al gobierno de Sebastián Piñera tras el estallido social y manifestó su respaldo al proceso constituyente.

“De la familia me querían matar porque quería tomar un avión solo para ir a votar. Sigo el proceso, tengo muy claras mis convicciones. Estoy muy contento como van hasta ahora y ojalá se concrete. Tenia que ver con injusticias que todos vemos”, confesó el ex campeón del fútbol azteca con Necaxa.

Los recuerdos de Igor Lichnovsky con Chile

En el diálogo con Los Tenores, Igor Lichnvosky tuvo un particular recuerdo de sus inicios en Universidad de Chile, donde estuvo en sus cadetes desde los 10 años.

Y recordó cómo fue que Jorge Sampaoli lo hizo debutar por la U en 2011. “A Sampaoli lo impacté en un día. Hicimos fútbol como sparring, hasta yo me sorprendía: ganaba cabezazos, salía jugando. Y terminó el partido y me preguntó si me sentía preparado para ser titular. Uno se va preparando pero también tiene que llegar el momento“, reconoció, cayendo en la cuenta que en diciembre se cumplirán 10 años del título que los azules ganaron la Copa Sudamericana.

“Fue increíble ese equipo. La edad que tenía el plantel era perfecta: jugadores con mucha experiencia, pesos pesados, con buen nivel. Y después veníamos los jóvenes, que éramos súper competitivos. No hablo hace tiempo con Sampaoli, pero me decía que nunca me podía olvidar de esto”, expresó entre risas.

También tuvo la opción de conversar respecto a la selección chilena, donde tuvo la posibilidad de defenderla por última vez en la Copa América 2019.

“Por supuesto que me dieron ganas de estar con Chile en Copa América, uno siempre quiere competir. Pero se entiende. Soy alguien que ama mi país. Existen ganas, pero entendiendo que los mejores jugadores que tiene hoy Chile estaban en la selección“, recordando también el incidente en el certamen continental que lo tuvo suspendido por dos fechas.

“A mi hermanito Castillo lo amo (entre risas). No vale la pena, no habría cambiado mucho. Quizá eso te lo puede contestar mejor Gonzalo Jara, que ha sido un jugador más relevante de la selección”, señaló el jugador, quien afrontó las críticas al rendimiento de la generación que llegó al Mundial Sub-20 del 2013.

“Por supuesto que esa generación tiene talento, ha dado rendimiento y cumplió con sus expectativas. El fútbol tiene su negocio y cuando no trascienden a nivel selección es difícil saltar a clubes clase A. No lo vería como un problema, las circunstancias se dieron de esa manera. A Chile tienen q estar yendo los que tienen la mayor proyección y nivel, simplemente no coincidieron los tiempos”, cerró Igor Lichnovsky.