Ben Brereton se cruzará con Marcelo Bielsa en choque amistoso entre Blackburn Rovers y Leeds United

El pasado viernes, el Leeds United de Marcelo Bielsa anunció un duelo amistoso contra Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo a disputarse el 31 de julio. Antes del cotejo, el cuadro del “Loco” chocará con Blackburn Rovers de Ben Brereton.

Mediante redes sociales, el equipo del delantero chileno-inglés confirmó que recibirán como locales en el estadio Ewood Park al elenco que dirige el entrenador rosarino para jugar un encuentro de preparación de cara a la temporada que se avecina.

Un atractivo duelo donde Ben Brereton se verá las caras con Marcelo Bielsa en medio de los rumores que vinculan al ariete de La Roja como uno de los jugadores que le interesan al exentrenador de la Selección chilena.

Blackburn Rovers y Leeds United jugarán el próximo miércoles 28 de julio a partir de las 9:30 horas.

