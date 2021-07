Cuatro personas fueron detenidas por insultos racistas contra jugadores de Inglaterra

Luego de una investigación, cuatro personas fueron detenidas por la policía británica por emitir insultos racistas a través de internet contra jugadores de la selección de Inglaterra.

La Unidad de Policía de Fútbol del Reino Unido (UKFPU) comenzó las indagaciones por estos delitos de odio, con un equipo especializado de investigadores.

“El abuso racial dirigido a nuestros propios jugadores después del partido del domingo por la noche es absolutamente vil y con razón ha conmocionado y horrorizado a la gente de todo el país”, señaló el jefe de policía Mark Roberts.

“Si identificamos que usted está detrás de este crimen, lo rastrearemos y enfrentará las graves consecuencias de sus vergonzosas acciones”, afirmó el funcionario por las cuatro personas detenidas por insultos racistas.

Estas detenciones llegan después de que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunciará que prohibirá el ingreso a los estadios a aficionados que emitan insultos racistas en internet.

Luego que Inglaterra perdiera la final de la Eurocopa 2020 ante Italia en una tensa definición a penales este domingo, una serie de insultos racistas se comenzaron a viralizar especialmente a través de redes sociales, contra Jadon Sancho, Bukayo Saka y Marcus Rashford.

Este hecho fue ampliamente sancionado, especialmente por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien a través de su cuenta en Twitter, felicitó al equipo por haber llegado a la final, y aseguró que “los responsables de este espantoso abuso racista deberían avergonzarse”.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.

Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021