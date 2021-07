Boris Johnson anunció que prohibirá el ingreso a los estadios a aficionados que emitan insultos racistas en internet

Una durísima medida busca implementar el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, luego de los graves insultos racistas que recibieron jugadores de Inglaterra tras perder la final de la Eurocopa ante Italia en los penales.

La autoridad busca cambiar la ley para prohibir el ingreso a los estadios a aficionados que emitan insultos racistas en internet.

“Condeno y aborrezco totalmente las manifestaciones racistas que vimos el domingo por la noche. Vamos a tomar medidas para introducir prohibiciones de acceso, de modo que si quien sea culpable de racismo ‘online’ hacia futbolistas no pueda entrar a los estadios, sin peros y sin excusas“, señaló Boris Johnson.

Asimismo, el primer ministro del Reino Unido advirtió de que castigarán con multa a redes sociales (Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat e Instagram) si es que no eliminan el odio y racismo de sus plataformas.

Recordemos que luego de perder la final de la Eurocopa en la tanda de penales, aficionados profirieron insultos racistas contra Jadon Sancho, Bukayo Saka y Marcus Rashford.

Luego que Inglaterra perdiera la final de la Eurocopa 2020 ante Italia en una tensa definición a penales este domingo, una serie de insultos racistas se comenzaron a viralizar especialmente a través de redes sociales, contra algunos jugadores ingleses aludiendo a su color de piel.

Este hecho fue ampliamente sancionado, especialmente por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien a través de su cuenta en Twitter, felicitó al equipo por haber llegado a la final, y aseguró que “los responsables de este espantoso abuso racista deberían avergonzarse”.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.

Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021