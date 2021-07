Ben Brereton quedó fascinado al conocer en Chile los dos autos de sus sueños

Tras su primera competición con la Selección chilena, Ben Brereton se despidió de Chile el pasado jueves, sin embargo, antes de su partida el delantero aprovechó de recorrer Santiago y cumplir uno de sus grandes sueños.

El atacante chileno-inglés visitó el Museo Jedimar de Estación Central, donde hay un colección de destacados autos antiguos y clásicos.

En conversación con LUN, el administrador del recinto, Luis Jiménez, entregó detalles de cómo fue la presencia del atacante del Blacburn Rovers y su reacción al conocer los vehículos de sus sueños.

“Quería ver sus autos favoritos, un Ford Mustang y un Alfa Romeo, y le habían dicho que aquí los teníamos. Le confirmé. No lo podía creer, me decía “it can not be!”. Partimos a verlo, vieras como cómo gritaba “oh, muy God” y hablaba con su acompañante”, señaló Jiménez al medio citado.

“Estaba asombradísimo, es bien tuerca el cabro. Sabía harto, se veía como un niño con su juguete favorito”, agregó el administrador del Museo Jedimar.

Incluso, Ben Brereton se dio el gusto de montar un Ford Mustang Boss y encenderlo. “Me dijo si me molestaba si él se subía y le respondí que no había problema. Le fui a buscar una batería para que lo echara a andar”, comentó Luis Jiménez.

El administrador del lugar le dio un consejo al atacante de La Roja para seguir cumpliendo su sueño. “Hasta lo aconsejé: si sabes cuidar tu carrera, puedes tener 10 Mustang de estos”, añadió.