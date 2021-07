Gustavo Poyet estalló por penal contra Católica: “Cerremos y vámonos, porque ya no se puede jugar al fútbol”

El técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, estalló después de la derrota de los cruzados ante Palmeiras por 1-0, en duelo que fue válido por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa el técnico de los de la franja se mostró muy molesto, principalmente por el penal que cobraron a favor de los brasileños durante el primer tiempo.

“No voy hablar mucho del penal porque no soy un fan del VAR y yo entiendo el fútbol de una manera muy lógica y estamos siendo antiapasionados“, comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa.

En esa línea, agregó: “Lo más lindo del juego es jugar y gritar los goles, pero cuando alguien se equivoca es humano, aunque hay varias circunstancias”.

Finalmente, Poyet cerró diciendo que “Cuando se ve un VAR tanto tiempo y no sabemos ninguno las reglas, porque no las sabe nadie y la explicación que te dan que si el pie en el cual la pelota pegó antes de pegar en la mano está levantado no es penal, pero como está apoyado en el suelo es penal, cerremos y vámonos, porque ya no se puede jugar al fútbol“.

Cabe consignar que el partido de vuelta se disputará el próximo miércoles en Sao Paulo, donde la UC intentará dar el batacazo como forastero.