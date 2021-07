Pedro Pablo Hernández y el fervor en Argentina por el título de Copa América: “Estuve más contento cuando la gané con Chile”

Pedro Pablo Hernández, flamante refuerzo de O’Higgins, conversó con Los Tenores en plena cuarentena, a la espera de ya sumarse el viernes a los entrenamientos del cuadro rancagüino.

En la charla, comentó su particular visión de la Copa América que logró su país natal, Argentina. “Estoy contento por el título y porque mi familia pudo festejar. Son cosas que te llegan, pero estuve más contento cuando gané la Copa América con Chile“, apuntó entre risas el seleccionado nacional.

El volante regresa al fútbol chileno luego de 3 años en Independiente, donde tuvo covid-19 en abril y experimentó un complejo momento en Brasil tras quedar varado en Salvador de Bahía por seguir arrojando positivo en el test PCR. Situación que llevó hasta críticas de la esposa del jugador.

“Fue un error. Pasó más por Conmebol. Tuvimos que quedarnos 8 jugadores pasando la noche, no dormimos. Hacía frío, estábamos en el piso. Era difícil y fue muy duro. Mi señora se quiso expresar a su manera y lo respeto. Si hubiera pasado al contrario, también me hubiera expresado de esa manera. Fue un momento difícil, más de 24 horas en el aeropuerto, y más encima el maltrato. Fue una experiencia muy fea“, recordó el “Tucu”.

Pedro Pablo Hernández, ansioso por ayudar a O’Higgins

En la charla con “Los Tenores”, el “Tucu” Hernández dejó en claro que, pese al interés de Universidad de Chile en él, su primera opción era volver a Rancagua.

“Agradecí a la gente que pensó en mí, pero esta decisión la había tomado hace tiempo. Quería volver a la cancha, a sentirme importante (…) No vengo con caprichitos, mi deseo es volver a jugar“, enfatizó el jugador de 34 años, que hasta descartó pedir el número “16” con el que se coronó campeón con O’Higgins.

“Es una linda posibilidad este campeonato para volver a las copas internacionales. Hay plantel para hacerlo, un buen cuerpo técnico. Es un campeonato muy competitivo, ya no hay tanta diferencia con los grandes, se ha emparejado todo. Espero llevar esa experiencia a O’Higgins, donde logré mi mejor nivel”, insistió el volante.

El recuerdo de su gol ante la UC, decisivo para el torneo que O’Higgins logró en el Apertura 2013, y el cariño de los hinchas celestes, sirven de motivación para Pedro Pablo Hernández.

“Ha sido un título muy importante para la región, aún no caigo en la importancia de ese gol. Que la gente me reconozca así me hace sentir importante. Quiero volver a repetir lo de un titulo, pero ahora con más experiencia. Quiero devolverle lo que ellos hicieron conmigo. Si no hubiera estado en O’Higgins no hubiera llegado a España ni a la selección”, justificó el jugador.

Y aunque recién vuelve al club tras 7 años de ausencia, está interiorizado del presente del “Ohi-Ohi” y lamentó la inminente partida del arquero Augusto Batalla. “Es una baja muy importante. Ha sido una pieza clave para O’Higgins y salir de la zona de descenso”, cerró el “Tucu” Hernández.