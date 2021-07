Mariano Puyol se lanzó con todo contra la Universidad de Chile: “Desde ahí siempre me han echado”

El exfutbolista y entrenador, Mariano Puyol, conversó este lunes con Los Tenores de ADN sobre el despido que tuvo desde Azul Azul, donde se encargaba de las series menores de Universidad de Chile.

El ídolo del club laico criticó con dureza el accionar que están teniendo en la institución, club donde fue protagonista por largos años.

“Después de estar nueve o diez años fuera de la institución, porque en la U siempre me han echado, fue en 2010 cuando estaban las sociedades anónimas en pleno. Ahí tuve problemas porque no me pude acostumbrar a ese tipo de administración y de ahí entré con Hernán Caputto y me encuentro con un proyecto de Goldberg y Vargas con el club. Iba todo bien hasta que entró Hernán y yo hubiese deseado que él hubiese terminado su periplo”, comenzó diciendo.

Tras ello, fue más allá y lanzó que “en la U hay un tema que todo tiene que ser instantáneo. La urgencia en el fútbol en un club como la U te mata la forma, te mata la idea, te mata el modelo, te mata todo. Han pasado 11 técnicos en los últimos años. El que llega quiere imponer su fútbol y todo se lo hacen urgente, entonces se pierde dos o tres partidos y está todo malo. Yo lo lamento mucho”.

“Lamento también que se haya ido Caputto y después Rodrigo y Sergio. En la U cambian los dueños, cambian los presidentes y se cambian los corrales, así también empiezan a aparecer los círculos de incondicionalidad. Es lo que yo percibo y es una opinión muy personal”, añadió Puyol.

Finalmente, el DT cerró diciendo: “Cuando ocurre eso, es muy difícil que se reestablezca el club en cómo ha sido toda la vida. En Universidad Católica, por decir un ejemplo, hacen todo lo contrario“.