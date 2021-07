Severino Vasconcelos: “No me gusta el Brasil de Tite”

En la previa a la final de la Copa América, un emblemático embajador del fútbol brasileño, Severino Vasconcelos, conversó con Aldo Schiapacasse en “Los Tenores Puertas Adentro”.

El ídolo de Colo Colo criticó con fuerza el rendimiento de su selección en el certamen continental.

“No me gusta el Brasil de Tite. Lo conozco desde cuando era jugador. Y cuando se retiró, fue inmediatamente entrenador. Dirigió pocos clubes antes de tomar la selección. No me gusta la manera en que juega la selección, Tite es un técnico muy defensivo“, aseguró Vasconcelos.

“Coloca muchos jugadores de marca y eso no es el fútbol de la selección brasileña. No está ganando bonito. Brasil gana de forma muy sacrificada y con ayuda de los árbitros“, cuestionó el ex delantero de 67 años.

Además, en el diálogo con Aldo Schiapacasse, puso en duda el rendimiento de la gran figura brasileña, Neymar.

“Neymar no es el mejor jugador del mundo. Primero viene Pelé y luego Maradona. Es un jugador de altos y bajos. Falta el respeto a los jugadores con las cosas que hace. Pelé jugaba bonito también, pero era serio para jugar. Para ser el mejor del mundo tiene que ser más serio“, sentenció Vasconcelos.

El covid-19 golpeó a Severino Vasconcelos

“Mi país es Brasil, pero también mi patria es chilena”, partió diciendo Severino Vasconcelos, dando cuenta de sus lazos familiares tanto aquí como en su país natal.

Y aunque es residente en Chile, parte de su familia sigue en Brasil. Lazos que se han puesto a prueba por la pandemia.

“Perdí a dos personas por el covid-19 en Brasil: mi hermana y una sobrina. Fue hace 3 meses. En una semana murió mi hermana y a la siguiente se fue mi sobrina. Fue muy fuerte porque eran dos personas que siempre quise“, confesó el “Vasco”, quien contó cómo su vida terminó dando un giro con su decisión de venirse a Colo Colo.

“Tenia la opción de irme al Paris Saint Germain, pero llegó Alfredo Asfura a pedir mi pase al Inter de Porto Alegre. Yo no era titular y quería irme. Ahí apareció Colo Colo, ya lo conocía porque había jugado contra ellos en la Copa Viña del Mar”, narró Vasconcelos.

“Fueron a ver otros jugadores y se fijaron de mi. No me dijeron nada directamente, Asfura fue a buscar un 9 a Sao Paulo. No les gustó ninguno y hablaron con Porto Alegre. Llegué a Chile con contrato por un año. Sabía que llevaban 5 años sin ser campeón y acá están los resultados, que fueron muy buenos”, cerró el tricampeón con Colo Colo.