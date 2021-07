Martín Lasarte tras la dolorosa eliminación en la Copa América ante Brasil: “Nos vamos con cara de tontos”

El técnico de la Selección Chilena, Martín Lasarte, habló en conferencia de prensa tras la eliminación de la Roja del certamen continental, después de caer por la cuenta mínima ante Brasil en Río de Janeiro.

Al respecto, el estratego comenzó diciendo que “creo que nuestra participación fue buena, con mucha mixtura de jugadores jóvenes y experimentados. Nos duelo haber jugado un mal partido ante Paraguay y eso nos hizo jugar en esta fase ante el local (…) El equipo jugó bien, hicimos un digno partido. En la segunda parte recibimos un gol muy rápido y nos faltó lo que sigue siendo nuestro talón de Aquiles, que es concretar las situaciones que nos generamos“.

En esa línea, el estratego añadió: “Nos vamos recompensados en lo que es tener un mayor número de futbolistas que acompañen, que vean lo que es la Copa América y eliminatorias. Teníamos dos facetas en esta Copa, que es la competencia en si misma e ir preparando lo que se nos viene en las Clasificatorias (…) Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Alexis Sánchez sabía que no podía jugar y aún así hizo un esfuerzo y terminó más lesionado. Nosotros nos vamos recompensados. Esto es una etapa de transición que, ojalá, nos deposite en el Mundial. Estoy muy orgulloso de la entrega de mis jugadores”.

Tras ello, Lasarte agregó que “del punto de vista de la Copa América, nos vamos con cara de tontos, ya que hicimos un buen partido y no tuvimos nuestra recompensa. Pero en el otro contexto nos vamos conformes por lo que demostraron nuestros futbolistas (…) El equipo se va a sobreponer seguro. Va a ser una historia lo de la Copa América. Yo admiro las cualidad de Neymar y es un privilegia enfrentar a jugadores como los que tiene Brasil”.

¿Considera que queda en deuda en esta Copa? “A mí nadie me planteó eso. Hace un mes atrás teníamos problemas muy duros y ya nadie se acuerda de eso. Lo que sí me plantearon es que tenemos que clasificar al Mundial, pero en lo que es la Copa América, nadie me planteó algún objetivo”, lanzó.

Finalmente, Lasarte cerró diciendo que “nos falta eficacia, precisión para el último pase, la última acción y eso genera que el rival se arrope, se acomode. No tenemos que permitir que los rivales se agrupen. Es algo que tenemos que trabajar“.