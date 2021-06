EN VIVO | Eslovaquia vs España y Suecia vs Polonia: Este miércoles se define el Grupo E de la Eurocopa

Este miércoles se definirá la suerte de Eslovaquia, España, Suecia y Polonia, quienes buscarán meterse a la siguiente fase de la Eurocopa.

Los partidos se jugarán en simultáneo desde las 12:00 horas, choques que cerrarán el Grupo E y que dejarán a nuevos equipos clasificados.

Eslovaquia se enfrentará a España en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde la victoria dejará a los eslovacos en los octavos de final, mientras que un empate los dejará pendiendo de un hilo. Por su parte, los pupilos de Luis Enrique están obligados a ganar.

En el otro partido, Suecia medirá fuerzas con Polonia buscando acceder a la próxima ronda, puesto que solo un empate los clasifica. En tanto, el elenco comandado por Robert Lewandowski tiene que ganar sí o sí para seguir ilusionados.

Ambos cotejos se jugarán en paralelo desde las 12:00 horas, y tú podrás seguir todos los detalles junto a la cobertura de ADN Deportes.

