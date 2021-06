PREVIA | Portugal y Alemania chocan en el grupo de la muerte de la Eurocopa

Desde las 12:00 horas, Portugal y Alemania se enfrentarán por el Grupo F de la Eurocopa 2020 en el estadio Allianz Arena de Múnich. De la mano de Cristiano Ronaldo, el actual monarca del certamen viene de superar 3-0 a Hungría. Por la otra vereda, los germanos llegan tras una dura derrota por 1-0 frente a Francia, por lo que necesitan con urgencia una victoria para seguir con vida en el torneo.

"Una victoria nos vendría bien, tenemos que lograrla. Si no podemos crear tantas ocasiones, tenemos que ir con más valentía al frente. Eso solo tiene que ver un poco co en sistema y tiene mucho que ver con el enfoque". #DieMannschaft #PORGER #EURO2020 pic.twitter.com/c5rftUkFer

ℙℝ𝕆ℕ𝕋𝕆 para entrar campo? #VamosComTudo, por Portugal!

🏆 #Euro2020

🇵🇹🆚🇩🇪

⌚ 17h (PT)

📍 Munique

Are you ℝ𝔼𝔸𝔻𝕐? It's matchday for #TeamPortugal! pic.twitter.com/8ajJ2DS1uI

— Portugal (@selecaoportugal) June 19, 2021