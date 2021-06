Así relató el “Trovador del Gol” el primer tanto de Ben Brereton por la Selección de Chile

Presentado por:

De ensueño fue el debut como titular del atacante chileno-inglés Ben Brereton, quien abrió la cuenta contra Bolivia por la Copa América.

Iban apenas 9 minutos en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá y el jugador del Blackburn Rovers anotó frente a Carlos Lampe.

Ben Brereton picó en un contragolpe, recibió un preciso pase de Eduardo Vargas y con mucha clase superó al arquero boliviano.

Y grande fue la emoción del barbudo jugador de 22 años, quien no podía creer lo que pasaba e incluso se tapó el rostro con las manos.

Todo ello mientras sus compañeros lo alcanzaban para abrazarlo llenos de alegría.

Y nuestro “Trovador del Gol”, Alberto Jesús López, transmitió la emoción por ese gol del jugador anglo-chileno.

“¡¡¡ Ben Brereton encara, se abre paso y goooooool!!!”

¡¡¡ Grítalo si eres chileno!!!

“¡¡¡ Se le cerraban los accesos a Ben Brereton, pero se metió por la ventana, se metió por la window, y lo celebra a rabiar porque Chile también es su patria, su bandera y su segunda piel!!!

¡¡¡ Gracias a a su madrecita linda que salió de Concepción y lo crió, y ahora ella, su familia y su hijo están cumpliendo un sueño !!!

¡¡¡ Congratulations: uno a cero para la Roja linda y querida !!!

Stoke born, Blackburn Rovers striker Ben Brereton has just scored for CHILE in the #CopaAmerica 🤯pic.twitter.com/ModkckZ4nB

— Tez (@tezilyas) June 18, 2021