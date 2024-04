“Es una burla”: Alfredo Stöhwing fustiga aparición de renunciado director para el regreso de Mosa a la presidencia de Blanco y Negro

Santiago

A horas de que se desarrolle la reunión de directorio en Blanco y Negro este viernes, el aún presidente de la orgánica, Alfredo Stöhwing, conversó con Los Tenores ante el hecho de que, por los votos del Club Social y Deportivo Colo Colo, Aníbal Mosa le quitará el cargo.

“Hemos tenido una muy buena relación con el Club Social y Deportivo. Sorpresivamente, sin argumentos razonables, porque trataron de explicármelas y no las entendí. Por los proyectos y la administración, lo siento mucho. Ya se está hablando de cambios en gerencia y yo mantuve la mayoría de los cargos. Estoy muy sorprendido, las conversaciones iban muy bien y me enteré a última hora del cambio”, dijo, cuestionando la determinación de Matías Camacho.

“Era la persona más enterada del club, le informé permanentemente a él durante todo mi mandato”, dijo Alfredo Stöhwing, lamentando el hecho que se haya modificado la composición del directorio de Blanco y Negro para generar la elección de hoy viernes.

“Es una burla a los hinchas que salga un director para provocar la elección, como en todos los mandatos de Mosa, y que vuelva a aparecer en menos de un mes. Es una actitud muy poco seria, que no vislumbra buenas cosas y habla mal de todos los involucrados en esa estratagema”, dijo, insistiendo en sus críticas a lo hecho por el empresario puertomontino.

“Tengo mucha preocupación. No solo son los resultados objetivos que uno ve. Cuando empezó el desastre de la administración de Mosa me empecé a acercar, me incluí en reuniones y ahí me ofrecieron entrar al directorio. Mi llegada al directorio fue por lo hecho por Mosa. Es el estilo, el desorden institucional, la complacencia y afán de popularidad con todo el mundo, falta de respeto mutuo con los jugadores. Ahora hay cinco entidades ofreciendo buenas condiciones para sumarse como sponsors, además de los que quieren sumarse al naming rights. Todo eso se desarma fácilmente por la falta de seriedad”, recordó, puntualizando los problemas en torno a la forma de gestionar Colo Colo por parte de Aníbal Mosa.

“Busca popularidad desenfrenadamente, no necesito recordarles cosas. No está en la posición que debe tener un dirigente de un club que quiere profesionalizarse. Eso además del afán de poder, hacer todas las cosas él, un personalismo que es muy dañino y peligroso, particularmente en el fútbol”, recalcó Alfredo Stöhwing, descartando que tuviera su interés en ser el presidente del centenario de Colo Colo.

“Mi pretensión era organizar lo del estadio con todo el club y finalizar mi período antes de la fecha aniversario, fijar la Junta de Accionistas en marzo. Me parecía que el presidente del centenario tenía que venir del Club Social y Deportivo. Yo quería que fuera uno el presidente que preparó todo y otro el que estuviera en la fecha”, dijo un apesadumbrado directivo, quien hoy dejaría el cargo tras dos años.

Alfredo Stöhwing y la gestión de Daniel Morón

En la charla con Los Tenores, defendió lo hecho por el gerente deportivo de Blanco y Negro durante su gestión. “Es muy criticado injustamente, la gente evalúa los refuerzos en teoría y se deben evaluar en función de los recursos disponibles. En ese sentido lo hizo muy muy bien. El año pasado tuvimos mala suerte, con la huida de Juan Martín Lucero, al que nunca lo pudimos reemplazar. Lo ha hecho excelente, tiene un cariño y honestidad por la institución, son atributos que a veces escasean en el fútbol”, dijo, junto con valorar que serán compensados por la salida del argentino al fútbol brasileño.

“No me atrevo, falta solo la firma, hay un acuerdo, pero hay una muy buena negociación con Fortaleza, que quiere evitar el fallo negativo del TAS. Hay un preacuerdo para recaudar un buen par de millones de dólares, sumado a lo que ya pagaron cuando se fue”, concluyó.