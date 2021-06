Luis Pedro Figueroa tras anunciar su retiro del fútbol profesional: “O’Higgins es el que tiene un lugar en mi corazón”

Durante este miércoles Luis Pedro Figueroa -volante que milita en la actualidad en Coquimbo Unido- sorprendió a todos al anunciar su retiro del fútbol profesional, después de haber pasado por múltiples clubes en el fútbol chileno.

Debido a lo anterior, el mediocampista habló con Los Tenores de ADN sobre por qué tomó esta decisión y a la vez hizo un breve repaso sobre su carrera.

“Uno siempre vive pensando en que esto se puede terminar en algún momento, pero se fue dando así y ya tomé la determinación de terminar mi carrera. Trato de quedarme con todo lo que disfruté en el fútbol. Estoy muy contento por tomar la decisión”, comenzó diciendo el mediocampista.

En esa línea, añadió que “cuando uno no juega es muy difícil que exponga lo que siente al jugar, pero cuando no se hace mucho uno analiza todo y se da cuenta que es complejo. Hoy le informé a mis compañeros y me siento muy contento por el respaldo y cariño que sentí de parte de ellos”.

¿Final entre Colo Colo y la U en 2006? “En ese entonces era mitad de Colo Colo y mitad de la U. Fue maravilloso ese momento. A mí me tocó hacer el gol y algunos me terminaron recordando un poco eso y los goles que hice por Colo Colo en los clásicos. El fútbol te pone en esos contrastes, aunque yo rescató haber disfrutado esos procesos“, sostuvo.

¿Su debut? “Yo debuté a los 16 años con Luis Marcoleta. Entonces fue como todo rápido y se fue dando así, pero hoy termino contento con lo que he hecho en mi carrera”, lanzó.

¿Dónde fuiste feliz jugando al fútbol? “En O’Higgins, porque fueron muchas emociones. Uno de niño se hace hincha de clubes, pero cuando yo fui entendiendo esto de la profesión y representado a los clubes que me daban la posibilidad de trabajar, siempre traté de hacerlo lo mejor posible, pero en O’Higgins como que se dio todo, por los hinchas, por emociones. El club era muy bueno y nos enseñaron a entender que entrar a la cancha era para hacer lo que hacíamos en los entrenamientos. O’Higgins tiene un lugar en mi corazón“, cerró Figueroa.