Las reacciones que ha dejado la derrota parcial de Chile ante Argentina por la Copa América

El partido entre Chile y Argentina que a esta hora se disputa en Brasil por la Copa América, ha dejado múltiples reacciones en redes sociales, sobre todo después del golazo con que Lionel Messi adelantó a los trasandinos sobre la Roja.

La “Pulga” disparó de manera fenomenal un tiro libre al ángulo y pese a que Claudio Bravo logró manotearla, finalmente el balón se clavó en la red.

Otra de las situaciones que tiene molesto a los chilenos, es el “lento juego” que está teniendo Arturo Vidal en el mediocampo y el escaso peso ofensivo que ha tenido Eduardo Vargas en delantera.

Los usuarios piden cambios urgentes para el segundo tiempo y solicitan que el ariete del Atlético Mineiro sea el primero en dejar el terreno de juego.

Cabe consignar que el equipo de todos pierde por la cuenta mínima ante Argentina finalizada la primera mitad.

El otro día tuvo dos tiros libres vs. Chile: uno al ángulo (atajó Bravo) y otro al travesaño. Hoy tuvo otro y clavó este golazo. La facilidad para patear tiros libres. Messi. pic.twitter.com/rIvOjJUSXt

QUE PASA CHILE? TE DOLIÓ? ME ENCANTA pic.twitter.com/396RuHmZkk

Lo unico bueno q hizo Rueda en Chile fué no citar a Vargas casi nunca. Un adelantado.

sean humildes, no porque chile tenga al mejor arquero tienen que andar presumiendo que chile tiene al mejor arquero, ya todos saben que chile tiene al mejor arquero y no por eso tienen que andar gritando que chile tiene al mejor arquero.#PartyChilensisFtLaRoja

