Christian Eriksen se desplomó en pleno partido de la Eurocopa y las redes sociales colapsaron: estas son las reacciones

En el minuto 40 del partido entre Dinamarca y Finlandia, el jugador del Inter de Milán, Christian Eriksen se desplomó en el suelo, generando la preocupación de todos los espectadores. El partido de la Eurocopa tuvo que ser suspendido y el mediocampista fue trasladado a un centro de atención médica.

Según se puede apreciar en una imagen que se viralizó rápidamente, Eriksen parece haber recuperado el conocimiento antes de salir de la cancha. Desde los altoparlantes del estadio se habría anunciado que el jugador estaría consciente. La UEFA pronto comunicará más del estado de salud del compañero de equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

El hecho, que fue transmitido en directo por la televisión no dejó indiferentes a los usuarios de redes sociales, los que incluso colapsaron algunas plataformas como Twitter en algunos momentos.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

