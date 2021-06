Lizardo Garrido reveló anécdota antes de la final ante Olimpia: “Vi la copa en el hotel”

Un especial fin de semana vivieron los hinchas de Colo Colo, puesto que festejaron 30 años de la obtención de la Copa Libertadores.

Por ello, Lizardo Garrido, Raúl Ormeño y Miguel Ramírez fueron los invitados en Los Tenores para esta especial transmisión de conmemoración.

En ello, el exdefensor albo, Lizardo Garrido, reveló una increíble anécdota en la previa al partido de vuelta ante Olimpia. “El día del partido con Olimpia, estaban todas las cábalas y rituales que te puedas imaginar, y yo salí a la recepción del hotel donde nos hospedábamos, y un trabajador me lleva a una habitación y me dice ‘le quiero mostrar algo’, y era la copa“, señaló.

“Yo no le dije nada a Jaime Pizarro, ni siquiera la toqué porque sabía que podía ser fatal. Después me recriminaba por haber ido a esa habitación. Yo era bueno para tomar siestas, pero ese día no pude dormir. No obstante, nosotros estábamos absolutamente convencidos de que esta era la gran oportunidad de quedarnos con la Copa Libertadores“, afirmó el “Chano”.

El resto de lo que sucedió en la noche es historia, y de las lindas: Colo Colo derrotó a Olimpia por 3-0 con goles de Leonel Herrera y un doblete de Luis Pérez.