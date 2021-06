MINUTO a MINUTO | Chile visita a Argentina en Santiago del Estero por las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022

Este jueves 3 de junio, desde las 20:00 horas, Argentina y Chile seguirán con la acción de una nueva jornada de las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022, la quinta del camino hacia el próximo mundial de fútbol, la que te narraremos minuto a minuto a través de ADN.cl.

La Previa

En Santiago del Estero, Argentina recibirá a Chile con la misión de dejar los tres puntos en casa para darle caza al líder de las Clasificatorias, Brasil. La “albiceleste” es segunda en el camino hacia Qatar 2022 con 10 puntos, dos menos que la “verdeamarelha”. Hasta el momento, los trasandinos acumulan tres victorias (Ecuador, Bolivia y Perú) y un empate (frente a Paraguay).

Por su parte, Chile viene de una dolorosa derrota ante Venezuela en la última fecha de las Clasificatorias, por lo que necesita con urgencia sumar puntos al otro lado de la cordillera. Hasta el momento, la Roja tiene una victoria (frente a Perú), un empate (ante Colombia) y dos derrotas (Uruguay y Venezuela), por lo que marcha en el sexto puesto con cuatro unidades.

¿Cómo llega Argentina?

La selección “albiceleste” comandada por Lionel Scaloni llega a este cotejo como el sublíder de las clasificatorias con 10 puntos, a dos del puntero Brasil.

Argentina derrotó a Ecuador por la cuenta mínima en la primera jornada, venció como forastero a Bolivia por 2-1 en la segunda fecha, empató 1-1 con Paraguay en el tercer partido, y derrotó a Perú por 2-0 e la última jornada.

No obstante, Scaloni tendrá una sensible baja, ya que Sergio Agüero no estará presente en este partido por precaución, luego de ser un falso positivo por covid.

¿Cómo llega Chile?

Por su parte, La Roja se encuentra en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 4 puntos, luego de registrar una victoria, un empate y dos derrotas.

En un polémico partido, Chile cayó como visitante ante Uruguay en la jornada inaugural por 2-1, empató 1-1 con Colombia en el segundo partido, derrotó a Perú por 2-0 en el Estadio Nacional en la jornada tres, y cayó ante Venezuela por 2-1 en la última fecha.

Además, la selección chilena tendrá el debut en el banco de Martín Lasarte en la banca por los puntos, tras la salida de Reinaldo Rueda, actual DT de Colombia.

Todo lo que ocurra en este Argentina – Chile te lo contamos minuto a minuto en ADN.cl