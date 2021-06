Mirko Jozic recordó durísima broma que le hizo el Coca Mendoza y cómo fue que se cobró venganza de inmediato

Cuando solo faltan cuatro días para que se conmemoren los 30 años de la obtención de la Copa Libertadores ganada por Colo Colo en 1991, el técnico más exitoso en la historia de los albos, Mirko Jozic, habló de algunos momentos de aquella época.

El ex DT del Cacique lo hizo por medio de una conversación por Zoom con el hijo de Eduardo Menichetti, a quien considera uno más de su familia.

Jozic desclasificó algunas anécdotas que sucedieron en La Leonera, lugar de concentración que tenían los colocolinos en aquella época.

“En La Leonera teníamos tiempo para conocernos e incorporar a los jugadores que llegaron a Colo Colo como refuerzos, como Pato Yáñez, Gabriel Mendoza y Lucho Pérez. Nos dio tiempo para aclarar todo, unirse, armar un grupo más fuerte y acercarse, yo a los jugadores y ellos a mí”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “yo fui parte de las bromas de ellos, pero nunca quería aceptar que estaba contento con las bromas que me hacían. Me ponía serio para demostrar que estaba enojado”.

Finalmente, Jozic reveló una memorable broma que le hizo el Coca Mendoza, después de que le confesara que lo veía como a su hijo.

“Una noche, cerca de las 11, quería entrar en la habitación y miraba y me pareció que me equivoqué, que entré en otra habitación, porque la cama estaba vacía, sin colchón, sin nada. Y me salí para ver, pero no, vi que era mi pieza, pero no tenía nada para dormir (ríe). Y cuando salí al balcón, en el árbol vi el colchón y mi ropa deportiva. Vi que me hicieron la trampa“, recordó el croata.

Pero como era de esperarse, se cobró venganza de inmediato: “Me salí y llamé a Eddio Inostroza (ayudante técnico) y le dije Eddio, organiza la reunión a las 11 media de la noche. ‘Pero cómo, Mirko’, me dijo, ‘a las 7 tenemos que levantarnos y Marcelo (preparador físico) nos tiene trabajo físico’. Le respondí: ándate y di que estoy muy enojado. Él se fue, llamó a todos los jugadores, los citó a la sala de reuniones y yo estuve esperando unos 15 minutos más para llegar tarde“.

“Estaban serios y yo entré mucho más serio diciendo ‘mañana vamos a trabajar cuatro a cinco sesiones por todo lo que hicieron en mi pieza’. Salí y me fui. A la mañana siguiente se olvidó todo y solo sirvío para tener más respeto de algunos”, cerró Jozic entre carcajadas.