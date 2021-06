Aseguran que Rafael Dudamel se despidió de los referentes de Universidad de Chile

Presentado por:

Sin mostrar mucho, Universidad de Chile cayó en la última jornada del fútbol chileno ante Audax Italiano por 2-1, a pesar de comenzar ganando y ponerse arriba en el marcador.

Esta derrota se suma al magro desempeño del venezolano durante la presente temporada, donde en 10 partidos (entre torneo local y Copa Libertadores) solo ha rescatado 3 victorias, 2 empates y 5 derrotas, alcanzando un rendimiento del 36,6%.

Por ello, y luego de haber dejado su cargo a disposición durante la conferencia de prensa tras el duelo ante los itálicos, Rafael Dudamel no seguiría al mando de Universidad de Chile. “Dudamel no es tema en Universidad de Chile. Dejó de ser el técnico, salvo que le pidan que dirija el sábado. Pero Dudamel no es más el técnico de Universidad de Chile“, consignó Redgol.

“Él ya se despidió de los jugadores y, como se maneja, no se despidió del plantel. Solamente habla con los referentes. A esos ya les dijo: ‘¿Saben qué, muchachos? Yo no sigo más'”, detalló el mencionado medio, agregando que en esta reunión estuvieron Fernando de Paul, Osvaldo González, Ramón Cachila Arias, Gonzalo Espinoza y Ángelo Henríquez.

De esta forma, el llanero dejaría la escuadra universitaria tras arribar en 2020, donde dirigió en 25 partidos, con 8 victorias, 11 empates y 6 derrotas, dejando un rendimiento final del 46,6%.

Lo que le resta a Universidad de Chile

Este fin de semana se jugará el último partido del campeonato antes del receso por Copa América, y los azules se medirán ante Palestino.

El compromiso fue programado para este sábado 5 de junio a las 15:30 horas en el Municipal de La Cisterna, instancia donde la U buscará terminar con un triunfo y trepar así a posiciones de avanzada en la tabla de posiciones.