¿De regreso a Old Trafford? Cristiano Ronaldo estaría cerca de volver al Manchester United

Una mala temporada ha tenido la Juventus bajo el mandato de Andrea Pirlo, quedando eliminado temprana y sorpresivamente en Champions League ante el Porto, cortó 9 años de hegemonía en la Serie A, y en la última fecha del fútbol italiano lucharán con todo por quedarse con un cupo para la próxima Liga de Campeones.

La “Vecchia Signora” cerrará su 2020/2021 enfrentando al Bologna, donde deberá ganar sí o sí y esperar a que Napoli, AC Milan o Atalanta enreden puntos para meterse en el siguiente certamen del torneo más importante de Europa.

Sin embargo, no solo la participación internacional se jugará la Juventus este fin de semana, ya que también se podría definir el futuro del astro portugués Cristiano Ronaldo.

Según informó AS, el atacante no vería con malos ojos partir de Italia si es que no alcanzan un cupo para la Champions League, siendo el Manchester United su más probable destino.

El mencionado medio consignó que incluso el DT de los “Diablos Rojos”, Ole Gunnar Solskjaer, ya conversó con CR7 para explicarle el proyecto que pretende desarrollar para la próxima temporada.

De esta forma, Cristiano Ronaldo podría regresar al “Teatro de los Sueños” tras 12 años, donde alcanzó 10 títulos (2 Copas de la Liga, 1 FA Cup, 2 Community Shield, 3 Premier League, 1 Champions League y 1 Mundial de Clubes) y marcó 118 goles.