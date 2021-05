Sergio Markarian y su recuerdo del fútbol chileno: “En la U había una historia antes de mí y otra después de mí”

Fue a inicios del 2009 cuando el uruguayo Sergio Markarian llegó a nuestro país para tomar las riendas de una Universidad de Chile que no pasaba sus mejores momentos.

El “charrúa”, siempre polémico por sus declaraciones, se terminó ganando el cariño de los hinchas de la U luego de consagrase campeón del Apertura 2009 ante Unión Española, terminando así con cinco años de sequía de títulos para los azules.

“Muchas veces me cruzo en algún aeropuerto o con gente de Chile que viene de vacaciones acá y tengo una nuera chilena. Siempre me cuentan del cariño que me tienen y, claro, también hay gente que no me quiere. Esto es así. Yo sé lo que hice en la U. de Chile. Yo sé que en la U había una historia antes de mí y otra después de mí“, dijo en conversación con La Tercera.

El uruguayo justificó sus palabras en que: “Llegué a un equipo que estaba bajo en la bolsa, que estaba fundido, donde no se querían los jugadores…. Querían echar a la mitad del equipo, que los dirigentes tenían lío con la hinchada, que la hinchada no quería a nadie, que no tenía poder político, que no salía campeón…”, comentó.

“Yo llegué en esas condiciones. Después dejé un equipo campeón, con un proyecto. Con jugadores que se vendieron en cifras millonarias, que permitieron un crecimiento institucional y deportivo como nunca había tenido en su historia. Hay que ver qué había antes y qué hubo después. Entrenábamos en un parque cerca del Nacional, no éramos locales en ningún lado, jugábamos en ciudades del interior. Fue un mérito grande ser campeón en esas condiciones”, agregó el entrenador de 76 años.